Erzurum depremi sonrası korkutan uyarı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir'

Eruzum'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi. Peş peşe yaşanan depremler, kentte korku ve paniğe yol açtı.





Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04.30’da 4.5, saat 04.43’te 2.5 ve saat 05.05’te 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AFAD da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04.30’da 4.5, 04.43’de 2.5, 05.05’de 1.9 ve 05.13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.





BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.





SAHA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.





Erzurum'da Gece Yarısı Korkutan Deprem: Profesörlerden Kritik Uyarı! '7 Büyüklüğünde Deprem Olabilir' - Resim : 1





UZMANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Erzurum'da korkutan deprem ve artçı sarsıntılar sonrası uzman isimlerden kritik açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, "4,5 ERZURUM-PASİNLER DEPREMİ Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri Fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı. Erzurum yöresi gecikmiş artcıları M6-7 depremi üretebilir." diye yazdı.





Prof. Dr. Naci Görür de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun." diye yazdı.



