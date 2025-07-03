Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum'da korkutan bir deprem daha! /03 Temmuz 2025 09:23

Erzurum'da korkutan bir deprem daha!

Erzurum’da akşam saatlerinde 4.1'den sonra 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.23’te merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.89 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Köprüköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kentte saat 16.58’de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 6.92 kilometre derinliğinde kaydedilen bu deprem de endişe yaratırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erzurum'da korkutan bir deprem daha! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:06:05