Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum'da korkutan patlama! Yaralılar var /23 Mayıs 2025 18:28

Erzurum'da korkutan patlama! Yaralılar var

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde kara yolda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

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