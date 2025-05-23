Erzurum'da korkutan patlama! Yaralılar var

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kara yolda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti.



Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.



