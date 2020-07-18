Erzurumspor yeniden Süper Lig'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.





Erzurumspor, Hatayspor'un akabinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.





Geçen sezon küme düşen Mavi-Beyazlı ekip bir yıllık aranın akabinde yeniden Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.





3 FARKLA GALİP GELDİ





TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında evinde Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, 62 puanla 2. sırayı aldı ve Süper Lig'e geri döndü.





Kâzım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 81. dakikalarda Emrah Başsan, 30. dakikada penaltıdan Hamroun ve 88. dakikada Sissoko'dan geldi.





Ümraniye'nin tek sayısını ise 56. dakikada Muhammed kaydetti.



