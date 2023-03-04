Eş zamanlı açıklama yapan İmamoğlu ve Yavaş kime destek verdi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6’lı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendilerinin dayatmaya mecbur bırakıldığını savunarak, İmamoğlu ve Yavaş’a “millet sizi göreve çağırıyor” sözleriyle seslenmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesaplarından eş zamanlı olarak paylaştıkları mesajda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na güçlü destek açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CHP’nin öz evladı ve Millet İttfakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde İttifak Masası’nda irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu bu mesajın devamında, “Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum” dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadesini kullandı. Mansur Yavaş bu mesajında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da etiketledi.





Diğer CHP’li Belediye Başkanları’ndan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajları geldi.



Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Ülkemizin büyük bir felaket yaşadığı bugünlerde sevgiye ve saygıya ihtiyacımız var. Sayın Kılıçdaroğlu’nu adalet yürüyüşünde asla yalnız bırakmayacağız. Millet İttifakı’nın bir ve beraber olmasını diliyoruz" diye yazdı.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Bu toprakların hasret kaldığı yepyeni bir dönem başlıyor" ifadeleriyle başladığı sosyal medya mesajında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da etiketleyerek, “Gençlerimizin hayal kurabildiği, tüm farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, düşüncelerin özgürlükle yeşerdiği, doğanın zulüm görmediği bir gelecek çok yakın. Bu geleceğin peşindeyiz” diye yazdı.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın ortak akıl platformu olmaktan çıktığını ileri sürerek, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi” demişti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert bir söylem kullanarak yaptığı konuşmanın ardından başkent Ankara'da CHP cephesinde hareketli saatler yaşandı.



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tüm belediye başkanlarını toplantıya davet etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın evsahipliğinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları arasında toplantı yapıldığı haberi geldi.



Depremden en çok etkilenen illerden Hatay'ın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfi Savaş toplantıya video konferans aracılığıya katıldı.



Bu toplantı sırasında Seyit Torun, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız" mesajını paylaştı.



CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in konuşmasından sonra bugünkü MYK toplantısının ardından "nezaket" talimatı da verdi.



Kılıçdaroğlu'nun partilileri, "İYİ Parti’ye, İYİ Parti yöneticilerine ve İYİ Partililere karşı hiçbir nezaketsiz cümle kurulmaması" konusunda uyardığı belirtildi.