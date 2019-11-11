Esad: Erdoğan IŞİD'in petrol ortağıydı

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Rus RT İnternational World kanalına konuşan Esad, "Türk halkı komşumuzdur. Ortak tarihimiz vardır. Türk halkını kendimize düşman ilan edemeyiz. Düşman Erdoğan'dır, politikaları ve zümresidir" dedi.







Esad, Rusya’nın Suriye’ye terörle mücadelede yardım ettiğini belirterek, "çünkü halkını savundu, terör ve ideolojisinin sınırı yoktur, siyasi sınır tanımazlar, dünya da bugün terör açısından tek bir saha haline geldi. Ayrıca Rusya, ulusal çıkarları, halkının çıkarları, dünya istikrarı ve yine Suriye ve içindeki istikrarı açısından uluslararası kanunları üstelendi ve uyguladı" sözlerini sarf etti.





Esad, IŞİD'in 2014 yılından bu yana Suriye petrolünün çalınmasında iki ortağının bulunduğunu iddia ederek, "bunlar Türk rejim başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve zümresi ile her zaman başka ülkeleri gasp etmeye çalışan Amerikalılar" dedi.





Esad, "İsraillilerin Suriye’nin düşmanı olduğunu, topraklarını işgal ettiğini teröristlerle de doğrudan bağlantılı olduğunu" belirterek, Suriye Arap Ordusu'nun güneyde “Nusra Cephesi”ne yönelik her başarı sağladığında İsrail’in Suriye kuvvetlerini vurduğunu, bu yüzden ilişkinin çok açık olduğunu, İsrail operasyonlarıyla teröristlerin eylemleri arasında bağlantının olduğunun net olduğunu" ifade etti.



