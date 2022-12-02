Esad, Erdoğan’la görüşmeyi neden reddetti?





NURULLAH KAYA-HABER ANALİZ





Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye etmediği hakaret, yapmadığı suçlama bırakmayan Erdoğan, 180 derece dönerek yoğun uğraşlar sonucunda Sisi’yle görüştü… Akabinde benzer bir görüşmeyi düşmanı olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yapmak istiyordu. Erdoğan’ın kurmaylarının aylardır uğraştığı öğrenilen bu görüşmeyle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz haftalarda ilk önce Erdoğan’dan boş söz değil icraat olarak bir şeyler beklediklerini kaydederek yapılan adımın adeta samimiyetsiz bir buluşma olacağını açıktan ifade etmişti. Ancak Erdoğan çok kararlıydı. Suriye ve Esad konusunda bu kadar U dönüşü yapabileceği kimsenin aklına gelmezdi ancak onun için seçim zaferi inandığı ve geçmişte söylediği her şeyden daha önemliydi ve Esad’la mutlaka biraraya gelmek istiyordu. Lakin Esad, Erdoğan’ın niyetini tam anlamış olmalı ki ilk açıklamasındaki çıtayı bu kez daha da yükselterek Erdoğan’la seçim öncesi görüşmeyeceğini dile getirdiği iddia edildi. Muhtemelen İYİ Parti Lideri Meral Akşener de bu bilgiyi ilk alanlardan birisiydi. Çünkü Akşener, dün Esad ile görüşmeleri için Suriye'ye heyet yollayacaklarını açıklamıştı.





Şuan Esad'ın Türkiye'de yapılacak seçim öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediği iddia ediliyor. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar olası görüşmenin, özellikle Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşü hedefinin ele alınması halinde, Erdoğan'a seçim öncesinde destek sağlayacağını ifade ediyor. Konuyla ilgili Esad tarafından gelen yorumların şu şekilde olduğu belirtiliyor; "Erdoğan'ın eline neden bedava zafer verelim? Seçim öncesi yakınlaşma olmaz ayrıca somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız görüyoruz. Görüşme olması için Türk güçlerinin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi gerekiyor.”





Bu görüşmeyle ilgili rol kapmaya çalışan tarafların birisi de Rus Lideri Putin. Suriye konusunda Türkiye ile ortak bir zemin bulmaya çalışan Putin, konunun önemli takipçilerinden. Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı bir açıklamada Erdoğan ve Esad'ın Rusya'da görüşebileceğini ifade etmiş, ancak henüz ayrıntıların belli olmadığını sözlerine eklemişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Endonezya'da yapılan G20 toplantısı sırasında yaptığı açıklamada seçimden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkilerde "sil baştan" yapılabileceğini belirterek "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz." şeklinde açıklama yapmıştı.





Erdoğan bu... Bakalım hangi kurnazlıkları düşünüyor ve neler planlıyor. Kimsenin aklına gelmeyen hesaplar yapabilen Erdoğan, sandıkta reyini artırmak için her türlü adımı atar, görüşmek istediğiyle aynı karede fotoğraf verebilmek için her türlü tavizi verir. İsrail’de Kasım ayında yapılan erken seçimlerde zaferini ilan ederek tekrar hükümet kurma görevini üstlenen Binyamin Netanyahu'nun Erdoğan'la ilgili bugün haberlere düşen açıklamaları da bunun bir başka örneği.



