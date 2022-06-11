Esad, Erdoğan'a rest çekti: Karşılık veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek amacıyla Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekat planlandığını duyurmuştu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da Türkiye'nin "güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılmasının milli güvenlik ihtiyaçların gereği" olduğu vurgulanmış, harekatın komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığının altı çizilmişti.

"Rusya kaybettiği uluslararası dengeyi yeniden kurmaya çalışıyor"





Russia Today'e konuşan Esad, "Bir işgal olursa ilk etapta bir halk direnişi olur. Tabi ki, Suriye ordusunun konumlandığı yerlerde askeri koşulların doğrudan karşı karşıya getirdiği durumlarda karşılık veririz" ifadelerini kullandı.İki buçuk yıl önce Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya geldiğini ve Suriye ordusunun topraklarına giren bazı Türk hedefleri imha edebildiğini belirten Esad, "askeri kapasite izin verirse durum yine aynı olacak" dedi.Esad yönetimine bağlı Suriye ordusu İdlib kentindeki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, 3 sivil yaşamını yitirirken, 12 sivil yaralanmıştı.Suriye Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimiyle ilgili soruları da yanıtlayarak Rusya'nın maruz kaldığı savaşın yalnızca NATO'nun genişlemesine bağlanamayacağını belirtti ve bunun Komünizm ya da Birinci Dünya Savaşı'ndan beri devam eden bir mücadele olduğunu ileri sürdü.Esad Rusya'nın bugünkü gücünün kaybettiği uluslararası dengeyi yeniden kurmasını sağlayacağı görüşünü dile getirdi.