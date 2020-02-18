Esad, Erdoğan'ın restine cevap verdi: Kuzeyden gelen boş seslere rağmen...

Suriye ordusu kısa süre önce Halep’in tamamında kontrolü yeniden sağladı. Devlet Başkanı Beşar Esed de ülkenin tamamında kontrol sağlanıncaya kadar taarruzun devam edeceğini kaydetti.





Esed, İdlib ve Halep'teki son kazanımların Suriye’de 9 yıldır süren çatışmaların sonu anlamına gelmediği kaydetti.







Tayyip Erdoğan ise Esed yönetimine Şubat sonuna kadar süre verdiklerini ve bu süre zarfında Suriye ordusunun Türkiye'nin gözlem noktalarının gerisine çekilmeleri gerektiğini öne sürüyor.





"KUZEYDEN GELEN BOŞ SESLERE RAĞMEN..."





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Halep'in tamamen alınmasına ilişkin bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında Türkiye'yi hedef alan Esed, "Halep kırsalı ve İdlib'in kurtarılması savaşı kuzeyden gelen bazı boş seslere rağmen devam edecek." diye konuştu.





Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise, Halep’in kuzeybatısındaki onlarca kasabanın tamamında kontrolün sağlandığı bildirildi.





Açıklamada, cihatçıların bulunduğu yerlerden temizlenmesi için ordunun harekatına devam edeceği vurgulandı.





Rusya’nın hava gücü desteğiyle Suriye ordu güçleri Halep’in tamamı ve İdlib’in bazı bölgelerini ele geçirmek için 2019’un başından bu yana savaşıyor.