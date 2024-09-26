Esad, Erdoğan'ı bir kez daha reddetti: Şartımızı kabul etmeden masaya oturmayız!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban, Ankara-Şam ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Şaban'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Eylül'de yaptığı konuşmanın ardından geldi.







'KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYORLAR'

Türkiye'deki yetkililerin, 'Suriye ile yakınlaşma' konusunu kendi çıkarları için kullanmaya çalıştığını dile getiren Şaban, "Bugün Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısının kıymetli, değerli ve zengin bir parçası olan topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor ve tehlikeli bir Türkleştirme süreci yürütüyor" dedi.





Türkiye ile müzakerelerin, Suriye topraklarından çekilme ilkesinin uygulanmasına bağlı olduğunu belirten Şaban, Ankara'nın 'normalleşme' sürecinden bahsederken 'yanıltıcı davrandığını' dile getirdi. El Arab'ın aktardığına göre Şaban, şu ifadeleri kullandı:





“Erdoğan, Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Suriye ile yakınlaşma arzusundan bahsettiği açıklamalarda bulunduğunda bu seçimi kazanma amaçlıydı, ancak sundukları hiçbir şey yoktu. Sahada yaptıklarını sürdürmek, topraklarımızı işgal etmek, ortalığı kasıp kavurmak, Kürtlere saldırmak istiyorlar."





'HEMEN ÇEKİLMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEDİK'

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sözlerini de hatırlatan Şaban, şöyle devam etti: "Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilme şartını kabul etmesi gerektiğini bildirdik. Hemen çekilmeleri gerektiğini söylemedik ancak bu ilkeyi kabul etmek istemiyorlarsa masaya oturmayacağız."





Suriye Devrim ve Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el Bahra ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriyeli mevkidaşı ise görüşme çağrıları abartılı" dedi.





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini, oradaki istikrarsızlığın başta terör örgütleri olmak üzere tabii İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık, net ortaya koyacağız. Bu artık sıradan bir basit terör değil, devlet terörü. Bunu bugüne kadar çok kez tekrar ettik, söyledik. Ama bazıları hala özellikle batılı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Biz de söylemekte ısrar edeceğiz ve bunu özellikle de inşallah Birleşmiş Milletlerdeki konuşmamda ifade edeceğim.





Bu gerginliğin sona ermesi, Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar Şam yönetimini, muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığın sağladığını görüyoruz. Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum."