Samanyolu Haber /Gündem / Esad, Erdoğan'ın operasyon tehdidine karşılık verdi; Tank ve asker yığıyor /02 Haziran 2022 18:38

Esad, Erdoğan'ın operasyon tehdidine karşılık verdi; Tank ve asker yığıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir askeri operasyon başlatma sinyali vermesinin ardından Suriye içinde hareketlilik sürüyor. Yerel kaynaklara göre Beşar Esad yönetimi de olası operasyona karşı harekete geçti.

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Erdoğan'ın 'operasyon' sinyali vermesinin yankıları sürerken Suriye yönetiminin de Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşı harekete geçtiği ileri sürüldü. Middle East Monitor sitesinin haberine göre, Beşar Esad hükümetine bağlı ordu Tel Rıfat kenti ve Halep'in kuzeyine asker konuşlandırdı.

Yerel kaynaklar, dört askeri birliğin YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere giriş yaptığını duyurdu. Suriye televizyonu da, hükümet kontrolündeki bölgelerde ve Minniğ Hava Üssü çevresinde konuşlanan Suriye ordusunun ağır silah ve tanklarla donatıldığını belirtti. 
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