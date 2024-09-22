Samanyolu Haber /Dünya / Esad genel af ilan etti! /22 Eylül 2024 20:25

Esad genel af ilan etti!

Suriye Devlet Başkanı Esad, 22 Eylül 2024’ten önce işlenen suçlar için genel af ilan etti. asker kaçaklarını da kapsayan af yurtiçinde 3, yurtdışında 4 ay içinde teslim olma koşuluyla geçerli olacak.

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Suriye'de 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar (kabahatten ağır ve cinayetten hafif olan suç) ve bazı ihlaller için genel af ilan edildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Devlet Başkanı Beşar Esad af için kanun hükmünde kararname yayınladı.

Kararnamede Askeri Ceza Kanunu’nda açıklanan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülüyor.

Kararnameye göre af hükümleri, "saklanan ve adaletten kaçanları, yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmadıkça" kapsamayacak. 

Kararnamede ayrıca "topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı cünhalar", "rüşvet", "sahtecilik" ve "genel ahlaka aykırı bazı kabahatler" af kapsamı dışında bırakıldı. 

Af, kişinin malına saldırı içeren durumlarda mağdur için  kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat da talep ediyor.

Esad son olarak Ocak 2022'de ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları için genel af ilan etmişti.

 
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