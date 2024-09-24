Samanyolu Haber /Dünya / Esad, Hakan Fidan'ı protesto eden ismi yardımcısı olarak atadı! /24 Eylül 2024 12:47

Esad, Hakan Fidan'ı protesto eden ismi yardımcısı olarak atadı!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dikkat çeken bir karara imza attı. Esad, yayınladığı kararnameyle Arap Birliği toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı protesto eden Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı.

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Suriye’de 15 Temmuz’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından yeni kabine açıklandı. Suriye devlet ajansı SANA’nın aktardığına göre, Beşar Esad yeni kabinenin kurulmasına ilişkin kararname çıkardı. Söz konusu kararnamede Esad’dan dikkat çeken bir hamle gelirken Arap Birliği toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı protesto eden Suriye’nin eski dışişleri bakanı Faysal El Mikdad’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

Halktv.com'da yer alan habere göre Esad, yayınladığı kararnamede, Muhammed Gazi el-Celali başbakanlığında oluşturduğu yeni kabinesinde Dışişleri, Maliye ve Elektrik Bakanlıklarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Arap Birliği Kongresi’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı konuşma yapacağı esnada salonu terk ederek Fidan’ı protesto eden Suriye heyetinde yer alan Faysal El Mikdad, ödüllendirildi. Mikdad, Esad’ın yardımcısı oldu.

EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLDU!
The Syrian Observer'a göre, Mikdad'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine atanması ve yerine yardımcısı Bassam El Sabbah’ın getirilmesi, Esad'ın kabinesindeki en önemli değişikliklerden biri oldu. Aynı zamanda, Enformasyon Bakanlığı’na Butros Hallak'ın yerine Ziyad Hosn’un atanması da dikkatleri çeken bir diğer atama oldu.

Mikdad’dan boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise yardımcısı Bessam Sebbag otururken, Mikdad Esad’ın en yakınındaki isimlerden biri haline geldi.


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