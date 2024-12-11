Esad iade edilecek mi: Rusya'dan cevap geldi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya sığınma hakkı tanınan Suriye'nin eski lideri Beşar Esad'ın artık güvende olduğunu söyledi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ryabkov açıklamasında, "Esad Rusya'da. Böyle bir durumda ne olduğu ve nasıl çözüldüğü konusunda yorum yapmam yanlış olur. Ama güvende. Bu da Rusya'nın bu tür olağanüstü durumlarda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.





ESAD İADE EDİLEBİLİR Mİ?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne üye olmadığını vurgulayarak, Esad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin açacağı bir davada Moskova tarafından iade edilme ihtimalini değerlendirdi.





Ryabkov Esad iade edilebilir mi sorusuna "Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmenin üyesi değil" şeklinde yanıt verdi.