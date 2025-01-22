Esad için tutuklama emri çıkarıldı

Fransa’nın Beşar Esad için tutuklama emri çıkardığı ifade edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, "Fransız yargısı Beşar Esad'a karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek" ifadelerini kaydetti.





“SİVİLLERE YÖNELİK KASTEN SALDIRI NEDENİYLE…”

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Pnat, 2017 yılında Suriye’de hayatını kaybeden Suriye asıllı Fransız vatandaşının ölümü hakkında açılan soruşturma kapsamında Esad hakkında 16 Ocak’ta tutuklama emri çıkarılmasını talep edildi. Fransız yargı kaynaklarından gerçekleştirilen açıklamaya göre, söz konusu soruşturmadan sorumlu hakimler, cinayet ve sivillere yönelik kasten saldırı nedeniyle savaş suçuna ortaklık yaptığı gerekçesiyle Esad hakkında 20 Ocak’ta tutuklama emri çıkardı.





Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin sonrasında 3 Ocak günü başkent Şam’da işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemeler yapmıştı.Fransa'da mahkeme 15 Kasım 2023 tarihinde Esad için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. Mahkeme, Esad'a, 2013 yılında Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.