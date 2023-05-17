Samanyolu Haber /Dünya / Esad, İklim Zirvesi'ne davet edildi /17 Mayıs 2023 07:24

Esad, İklim Zirvesi'ne davet edildi

Washington yönetimi ise Beşar Esad'ı 300 binden fazla sivilin ölümünden ve milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesinden sorumlu tutuyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 30 Kasım'da Dubai'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP28) davet etti.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan iletide, COP28'e katılım için Esad'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından davet edildiği belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA da söz konusu paylaşımı teyit etti.

Analistlere göre Esad'ın katılması halinde bu, ülkesinde 2011'de başlayan iç savaştan bu yana katılacağı ilk küresel zirve olacak.

Bununla birlikte  Esad yönetimine yaptırım uygulamayı sürdüren ülkeler açısından diplomatik gerginliklere neden olabilecek.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan devlete ait Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su Sultan Ahmed el Caber'in BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) başkan olarak atanması sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor.

Suriye lideri Esad, mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti.

Bu aynı zamanda Esad'ın, savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana bir Arap devletine yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Arap ülkeleri, ay başında Suriye'yi Arap Birliği'ne yeniden kabul etme kararı almıştı.

Washington yönetimi ise Beşar Esad'ı 300 binden fazla sivilin ölümünden ve milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesinden sorumlu tutuyor.

Keza Şam'a uygulanan izolasyonun kaldırılması girişimlerine de karşı çıktığını belirtiyor.
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