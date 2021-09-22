Samanyolu Haber /Gündem / "Esad Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi" /22 Eylül 2021 00:44

"Esad Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi"

KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında konuşan gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunduğunu iddia etti.

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KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında konuşan gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş; Korkusuz Gazetesi'ndeki son köşe yazısında ele aldığı konuya değinmek istediğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Türkiye'de Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak yaptığı bir açıklama sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunduğunu iddia etti.

"Kılıçdaroğlu henüz dönüş yapmadı"

Kılıçdaroğlu'nun Suriye'ye dönmek isteyen sığınmacıları ülkelerine geçişinin sağlanması konusundaki açıklamasını Esad'ın tercüme ettirdiğini ileri süren Yarkadaş, sonrasında ise Esad'ın Kılıçdaroğlu'na bu konuyu konuşmak üzere bir mesaj ilettiği, ancak Kılıçdaroğlu'nun söz konusu bu çağrıya henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüşte bulunmadığını belirtti.
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