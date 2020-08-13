Samanyolu Haber /Dünya / Esad konuşmasını yarıda kesti! Sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme /13 Ağustos 2020 12:11

Esad konuşmasını yarıda kesti! Sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme

Suriye devlet televizyonu Esed'ın parlamentoda yaptığı konuşması sırasında tansiyonunun düşmesi sonucu konuşmasını yarıda kestiğini belirtti.

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Şam yönetimi lideri Beşar Esed Suriye Parlamentosu’nda yaptığı konuşmayı tansiyonu düşünce tamamlayamadı.

Suriye Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada Esed’ın öğlen yapması beklenen konuşmasının 18.30’da yayınlanacağı açıklandı.

Kanaldan yapılan açıklamada başka bir detaya yer verilmedi.



SURİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA

ABD’nin Suriye rejimine yönelik uyguladığı son ekonomik yaptırımlar sonrası ülke para biri inanılmaz sevilerde değer kaybetmiş ve hali hazırda iç savaştaki ülke ekonomisi ağır yara almıştı.

Milyonlarca Suriyeli’nin mülteci durumuna düşmesine neden olan Suriye iç savaşının ülkedeki sağlık alt yapısını da tahrip ettiği biliniyor.

Corona virüsü salgını sırasında ülkenin Esed’ın kontrolü altında bulunan kısımlarında teyit edilebilen veriler elde edilemiyor. Dolayısıyla bölgedeki corona salgınının boyutları tam olarak bilinmiyor.

Esed’ın kontrolündeki hastanelerde yapılan testler sonucu bugüne kadar 53 kişinin öldüğü ve sadece 1327 vakanın tespit edildiği ifade ediliyor.

Ürdün, Suriye’deki artan vakalar nedeniyle sınırını bir hafta süreyle kapatma kararı aldığını açıklamıştı.
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