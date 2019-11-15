Esad: Kürtler, Türkiye teklifimizi kabul etmedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme tekliflerini kabul etmediklerini söyledi. Esad, "Suriye'den petrol çalmakla" suçladığı ABD yönetimini de, Nazi rejimine benzetti.





Rus haber ajansı RIA Novosti ile haber kanalı Rossiya 24'e konuşan Beşar Esad, Suriye Savunma Bakanlığı'nın, 22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan "tampon bölge" anlaşmasının ardından, Kürt askeri birliklerine mensup kişileri orduya kabul etmeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlattı.





BBC İzleme Serivisi'nin haberine göre, Kürtlerin bu teklifi kabul etmediğini belirten Esad, şöyle konuştu:





"(Kürtler) Suriye ordusuna katılmak istemiyorlar, silahlarını muhafaza etme niyetindeler."





Esad ayrıca ülkesinin, "Kürt askeri birliklerini, Türkiye'nin eylemleri sonucu Kuzey Suriye'de kaybedilen toprakların geri alınması için alınacak doğru tutumun, Suriye ordusuna katılmaları ve işgalci Türklere karşı savaşmaları olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını" ifade etti.





'ABD, Nazileri taklit ediyor, Suriye'den petrol çalıyor'





Beşar Esad, ABD yönetimini de Nazi rejimine benzeterek "Suriye'den petrol çalmakla" suçladı. ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini "siyasi haydutluk" olarak görüp görmediği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:





"Evet, öyle görüyorum...ABD Başkanı devleti temsil etmiyor, o sadece bir şirket yöneticisi. Onun arkasında yönetim kurulu var. Bu kurul ise devletin asıl sahibi olan büyük Amerikan şirketlerini temsil ediyor. Bunlar petrol şirketleri, silah üreticileri, bankalar ve diğer lobiciler."





Esad, konuşmasına şöyle devam etti:





"ABD bir devlet değil, kendi çıkarlarını gözeten şirketler tarafından lideri atanan bir rejimdir. ABD'yi haydut olarak tanımlamaktan daha ciddi olan önemli bir noktayı hatırlatmak isterim: İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i Sovyetler Birliği'ne saldırmaya yönelten en önemli faktörlerden biri petroldü…





"ABD bugün aynı şeyi yapıyor, Nazileri taklit ediyor; kısaca söylersek, bugünkü ABD politikalarını Nazilerin politikalarına benzetebiliriz: yayılma, fetih, diğer ulusların çıkarlarını zayıflatma, uluslararası hukuku ve insani ilkeleri reddetmek vs."





Daha önce de Russia Today (RT) kanalına konuşan Esad, ABD'yi; "Türkiye ve IŞİD ile çalışıp Suriye'nin petrol kaynaklarını yağmalamakla" suçlamıştı.