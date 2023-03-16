Samanyolu Haber /Dünya / Esad, Putin görüşmesinde Ankara'ya hangi mesajlar verildi? /16 Mart 2023 08:26

Esad, Putin görüşmesinde Ankara'ya hangi mesajlar verildi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndaki görüşmede Ankara ve Şam arasında yeni dönemde kurulması beklenen ilişkiler ve deprem sonrası Suriye’nin inşası öncelikle gündeme geldi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin’in Esad ile görüşmesi Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde rol oynayacak mı?” yolundaki bir soruya karşılık, “Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler hiç şüphesiz toplantının bir parçası olacak.” diyerek Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığını teyit etti.

Esad Ankara’ya ne mesajı verdi?

Görüşme ardından Suriye tarafından yapılan açıklamada üstü kapalı olarak Şam ve Ankara’nın barıştırılmasına yönelik Moskova’nın girişimlerine öncelikle atıfta bulunuldu.

Açıklamada, Moskova tarafından desteklenen bölgesel girişimlerin “Suriye halkının çıkarına, topraklarının birlik ve bütünlüğüne yol açacak olması, terörizme karşı mücadele ve topraklarında bulunan yasa dışı yabancı güçlerin Suriye’den çıkışını sağlayarak net bir sonuç sağlaması” halinde Şam’ın diyaloğu desteklediği ifade edildi. Ancak bu konuda ayrıntılı detay verilmedi

Bu arada toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, (6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli) depremlerin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini söyledi.

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Suriye'ye deprem sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda yardımcı olduklarını dile getiren Putin, ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Her şeye rağmen, ilişkilerimiz, ekonomi alanında da gelişiyor. Geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 7 arttığı kaydedildi. Önümüzdeki yıl ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

Suriye'de uluslararası terörle mücadele konusuna da değinen Putin, "Ortak çabalarımız ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin katkıları sayesinde Suriye'de uluslararası terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi. Bu, ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumun istikrara kavuşturulmasını mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Esad: Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkir
Esad ise Moskova'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki yetkililerinin görüşmeleri hiç kesilmedi. Rusya'ya (Suriye'deki) depremzedelere büyük desteğinden dolayı teşekkür ederim. Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkirdir." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa rağmen kendilerine desteğini sürdürdüğünü dile getiren Esed, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

Putin ve Esad'ın görüşmesine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile rejimin bakanları katıldı.

Rus ve Suriye bakanları bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Moskova'da bulunan Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayrı görüşme yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunlar ile Suriye'deki durum ele alındı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Şoygu'nun Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki durum ile savunma ve uluslararası terörle mücadele alanındaki işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.
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