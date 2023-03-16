Esad, Putin görüşmesinde Ankara'ya hangi mesajlar verildi?

Esad Ankara’ya ne mesajı verdi?





ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Suriye'ye sürpriz ziyaret

Suriye'ye deprem sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda yardımcı olduklarını dile getiren Putin, ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Her şeye rağmen, ilişkilerimiz, ekonomi alanında da gelişiyor. Geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 7 arttığı kaydedildi. Önümüzdeki yıl ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

Rus ve Suriye bakanları bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Moskova'da bulunan Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayrı görüşme yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin’in Esad ile görüşmesi Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde rol oynayacak mı?” yolundaki bir soruya karşılık, “Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler hiç şüphesiz toplantının bir parçası olacak.” diyerek Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığını teyit etti.Görüşme ardından Suriye tarafından yapılan açıklamada üstü kapalı olarak Şam ve Ankara’nın barıştırılmasına yönelik Moskova’nın girişimlerine öncelikle atıfta bulunuldu.Açıklamada, Moskova tarafından desteklenen bölgesel girişimlerin “Suriye halkının çıkarına, topraklarının birlik ve bütünlüğüne yol açacak olması, terörizme karşı mücadele ve topraklarında bulunan yasa dışı yabancı güçlerin Suriye’den çıkışını sağlayarak net bir sonuç sağlaması” halinde Şam’ın diyaloğu desteklediği ifade edildi. Ancak bu konuda ayrıntılı detay verilmediBu arada toplantının basına açık kısmında konuşan Putin, (6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli) depremlerin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini söyledi.Suriye'de uluslararası terörle mücadele konusuna da değinen Putin, "Ortak çabalarımız ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin katkıları sayesinde Suriye'de uluslararası terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi. Bu, ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumun istikrara kavuşturulmasını mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.Esad: Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkirEsad ise Moskova'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki yetkililerinin görüşmeleri hiç kesilmedi. Rusya'ya (Suriye'deki) depremzedelere büyük desteğinden dolayı teşekkür ederim. Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkirdir." diye konuştu.Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa rağmen kendilerine desteğini sürdürdüğünü dile getiren Esed, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetimine desteklerini yineledi.Putin ve Esad'ın görüşmesine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile rejimin bakanları katıldı.Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunlar ile Suriye'deki durum ele alındı.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Şoygu'nun Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile görüştüğü belirtildi.Açıklamada, görüşmede Suriye'deki durum ile savunma ve uluslararası terörle mücadele alanındaki işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.