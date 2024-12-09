Esad Rusya'da, Suriye diken üstünde: Ülkede neler yaşanıyor?

27 Kasım'da HTŞ öncülüğündeki grupların Humus'u ele geçirmesiyle başlayan süreç Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Rusya'ya gitmesiyle birlikte başkent Şam'ın kontrolü silahlı muhalif grupların kontrolüne geçti.





HTŞ LİDERİ EMEVİ CAMİ'NDE

Şam'a ulaşan HTŞ lideri el-Colani Emevi Camii'ne gitti.





Colani, burada yaptığı konuşmada konuşmada "Suriye'nin 20 yıldır bu anı beklediğini" vurgulayan el-Colani "Bu zalim tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı" dedi.





HTŞ lideri şöyle devam etti: "Suriye'deki hiçbir ev yok ki savaştan zarar görmemiş olsun, savaşa dahil olmamış olsun. Elhamdülillah savaş bitti zafer elde ettik... Bugünden itibaren Suriye kurtuldu temizlendi. Bu zafer yetimlerin, dulların, şehitlerin zaferidir."





ŞAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cihatçıların kontrolüne geçen başkente dönüşler başlarken, Şam'da yağma olaylarının da yaşandığı öğrenildi. Şehrin kontrolünü ele geçiren gruplar olayları engelleyebilmek için sokağa çıkma yasağı ilan etti.





SMO MÜNBİÇ'E OPERASYON BAŞLATTI

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ise PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattı.





İSRAİL GÜÇLERİ TAMPON BÖLGEYİ GEÇTİ

İsrail güçleri 1973'ten sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etti, orduya Golan Tepeleri'ni ele geçirme talimatı verdi.





İsrail uçakları ayrıca dünden bu yana ülke genelindeki silah depolarını hedef aldı. İsrail'in 100'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İddialara göre İsrail'in hedefleri arasında askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stokları vardı.