Samanyolu Haber /Dünya / Esad Rusya'da, Suriye diken üstünde: Ülkede neler yaşanıyor? /09 Aralık 2024 09:38

Esad Rusya'da, Suriye diken üstünde: Ülkede neler yaşanıyor?

HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk ederek Rusya'ya gitmesinin ardından Suriye'nin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. İsrail ise tampon bölgeyi geçerek Suriye'nin içlerine doğru ilerliyor.

SHABER3.COM

27 Kasım'da HTŞ öncülüğündeki grupların Humus'u ele geçirmesiyle başlayan süreç Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Rusya'ya gitmesiyle birlikte başkent Şam'ın kontrolü silahlı muhalif grupların kontrolüne geçti.

HTŞ LİDERİ EMEVİ CAMİ'NDE
Şam'a ulaşan HTŞ lideri el-Colani Emevi Camii'ne gitti.

Colani, burada yaptığı konuşmada konuşmada "Suriye'nin 20 yıldır bu anı beklediğini" vurgulayan el-Colani "Bu zalim tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı" dedi.

HTŞ lideri şöyle devam etti: "Suriye'deki hiçbir ev yok ki savaştan zarar görmemiş olsun, savaşa dahil olmamış olsun. Elhamdülillah savaş bitti zafer elde ettik... Bugünden itibaren Suriye kurtuldu temizlendi. Bu zafer yetimlerin, dulların, şehitlerin zaferidir."

ŞAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Cihatçıların kontrolüne geçen başkente dönüşler başlarken, Şam'da yağma olaylarının da yaşandığı öğrenildi. Şehrin kontrolünü ele geçiren gruplar olayları engelleyebilmek için sokağa çıkma yasağı ilan etti.

SMO MÜNBİÇ'E OPERASYON BAŞLATTI
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ise PKK/YPG'nin kontrolündeki Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattı.

İSRAİL GÜÇLERİ TAMPON BÖLGEYİ GEÇTİ
İsrail güçleri 1973'ten sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etti, orduya Golan Tepeleri'ni ele geçirme talimatı verdi.

İsrail uçakları ayrıca dünden bu yana ülke genelindeki silah depolarını hedef aldı. İsrail'in 100'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İddialara göre İsrail'in hedefleri arasında askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stokları vardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esad Rusya'da, Suriye diken üstünde: Ülkede neler yaşanıyor? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:06:04