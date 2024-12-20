Samanyolu Haber /Dünya / Esad Rusya'ya kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış: İşte o isimler! /20 Aralık 2024 11:19

Esad Rusya'ya kaçarken yanına sadece iki kişiyi almış: İşte o isimler!

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın düşmeden önceki son günlerinin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Esad'ın kardeşi Mahir ve yardımcıları, kaçışından haberdar edilmedi.

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Beşar Esad’ın Suriye’den kaçarken yanına Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed’ı aldığı ortaya çıktı. Esad, kaçışından kardeşi Mahir Esad’ı bile haberdar etmediği belirtildi.

Velev'de yer alan habere göre Londra merkezli Al Majalla, devrik lider Beşar Esad’ın son günlerinin ayrıntılarını anlattı. Habere göre Esad, oğlu Hafız’ın matematik doktorası alması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere Moskova’da bulunduğu sırada, muhalif güçler 27 Kasım’da sürpriz bir saldırı başlattı.

Suriye’deki çatışmalar Esad’ı oğlunun törenine katılmamaya zorladı.Bunun yerine Moskova’daki otel odasında kalarak muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

Muhaliflerin Halep’i ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Esad Moskova’dan Şam’a dönmek üzere uçaktaydı. Halep’in düşmesinin ardından Esad’ın Rusya’nın başkentte kan dökülmesini önlemek için istifa etmeye hazırlanması yönündeki tavsiyesini reddeti.

Al Majalla’ya göre eski başkan Moskova’ya gitmeden önce Şam’dan Rusya’nın Suriye’nin batısındaki Hmeymim hava üssüne kaçtı. Esad’ın kardeşi Mahir ve en yakın yardımcılarının gidişinden haberdar edilmediği bildirildi.

YARDIM ARAYIŞI SONUÇSUZ KALDI
Şam’a dönen Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçti. Esad’ın Irak’ın İran destekli milislerinden askeri destek ve BAE’den mali yardım istediği bildirildi. Habere göre ABD, Irak’ı Suriye’ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyarırken Türk yetkililer de Rusya ve İran’ı herhangi bir askeri müdahalenin Türkiye’nin müdahalesini tetikleyeceği konusunda uyardı.

Muhalif güçler güneye doğru ilerlerken, Mezze askeri havaalanındaki sivil bir uçağın ülke dışına sandık taşımak için kullanıldığı bildirildi. Şam düşmeden bir gün önce, 7 Aralık’ta, Esad’ın medya ofisi başkanlık sarayında yapması için bir konuşma hazırladı. Habere göre aynı gün Esad, aralarında en üst düzey diplomatının da bulunduğu yetkililere durumun kontrol altında olduğu ve “Rus desteğinin yolda olduğu” güvencesini verdi.

Esad, danışmanlarına konuşmayı 8 Aralık Pazar günü yapacağını söyledi.

RUSYA’DAN GELEN TELEFONLA KAÇMA KARARI ALDI
Ancak rapora göre 7 Aralık akşamı Esad Rus yetkililerden bir telefon aldı. Moskova, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Rusya’nın Suriye’de kalan çıkarlarını korumak için Esad’ın Şam’dan ayrılmasını tavsiye etti.

Esad, 8 Aralık sabahı yanına sadece iki kişiyi alarak kaçtı: Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed. Rusya’nın Suriye’nin batısındaki Hmeymim üssüne kaçtılar ve oradan da Moskova’ya uçtular. Esad’ın eşi ve çocukları zaten yurt dışındaydı.
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