Esad: 'Samimi olup olmadığını anlamak mümkün değil, icraat bekliyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük, dargınlık olmaz" ifadelerinin ardından, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Şam-Ankara ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Lübnan merkezli Al-Akhbar gazetesinin aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde Suriyeli akademisyen ve gazeteciler ile bir araya gelen Esad, "Türkiye Şam'ın taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi" dedi. Suriye Devlet Başkanı, Türkiye'den 'söz değil icraat beklediklerini' dile getirdi.







'SAMİMİ OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Türkiye’yle 'istihbarat düzeyinde' toplantıların gerçekleştiğini ancak 'ikili görüşmelerin seviyesinin yakında artırılacağını' söyleyen Esad, şöyle devam etti: "Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerine göre daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu anlamak mümkün değil."





Ayrıca, 'günlük sorunlar, hizmet ve yaşam konularındaki aksaklıklar konusunda Kürt güçleriyle temaslar olduğunu' dile getiren Esad, Şam yönetiminin ABD ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilişkisine dair şu ifadeleri kullandı: “Kürt güçlerle diyalog sürüyor ama gelişme yok. ABD'ye gelince... Amerikalılarla iletişim kurmuyor ve Amerikalılara işgal ettikleri topraklardan çıkmaları için baskı yapmak için artan halk direnişine güveniyoruz."





Öte yandan, Suriye Devlet Başkanlığı Medya ve Siyaset Dairesi, akademisyen ve gazeteciler ile bir araya gelen Esad'ın toplantıda Al-Akhbar'ın aktardığı detayların 'hiçbirini ele almadığını' bildirdi. Söz konusu açıklamaların, görüşmenin ardından yapıldığı iddia ediliyor.







