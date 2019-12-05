Samanyolu Haber /Dünya / Esad, Suriyeli Kürtler ile görüştü /05 Aralık 2019 19:10

Esad, Suriyeli Kürtler ile görüştü

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askerî harekâtının ardından Rus arabuluculuğunda görüşen Suriyeli Kürtler ile Esad rejimi arasında yeni bir temas yaşandı.

SHABER3.COM

Rudaw’ın haberine göre Esad yönetiminden Rojava’ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi. Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Ali Memluk bugün Kamışlı’ya gitti. Memluk bölgedeki aşiret liderleri ve ileri gelenleri ile görüştü.

Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Memlük’ün Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile herhangi bir görüşme yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.  

Memlük’ün Rojava ziyaretine ilişkin ise ne Esad yönetiminden ne de Özerk Yönetim’den açıklama gelmedi.Memlük’ün ziyareti Şam’dan bölgeye gerçekleşen ilk üst düzey ziyaret olma özelliği taşıyor.

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk, 9 Temmuz 2019’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın güvenlikten sorumlu yardımcısı olarak atanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esad, Suriyeli Kürtler ile görüştü Sonraki Haber >>

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:51:35