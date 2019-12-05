Esad, Suriyeli Kürtler ile görüştü

Rudaw’ın haberine göre Esad yönetiminden Rojava’ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi. Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Ali Memluk bugün Kamışlı’ya gitti. Memluk bölgedeki aşiret liderleri ve ileri gelenleri ile görüştü.







Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Memlük’ün Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri ile herhangi bir görüşme yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.





Memlük’ün Rojava ziyaretine ilişkin ise ne Esad yönetiminden ne de Özerk Yönetim’den açıklama gelmedi.Memlük’ün ziyareti Şam’dan bölgeye gerçekleşen ilk üst düzey ziyaret olma özelliği taşıyor.





Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk, 9 Temmuz 2019’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın güvenlikten sorumlu yardımcısı olarak atanmıştı.