Samanyolu Haber /Dünya / "Esad, Türk askerleri çekilmeden Erdoğan’la görüşmeyecek" /23 Mayıs 2023 08:09

"Esad, Türk askerleri çekilmeden Erdoğan’la görüşmeyecek"

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Esad'ın Erdoğan'la ancak Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, RT Arapça’ya verdiği mülakatta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın, TSK Suriye’nin kuzeyinden çekilene kadar Türk mevkidaşıyla görüşmeyeceğini söyledi.

Marbutahaber’de yer alan habere göre, “Şam, Suriye’de geniş topraklar işgal eden Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeyecektir,” diyen Mikdad, cumhurbaşkanları arasında olası bir görüşmenin Türk askerlerinin tamamen çekilmesine bağlı olduğunu söyledi.

MİKDAT: RUSYA'NIN OPERASYONLARINI DESTEKLİYORUZ

Mikdad, Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. ‘Bölgenin kötülüğünü isteyenlerin’ ABD, İsrail ve müttefikleri olduğunu belirten Mikdad, Şam’ın Arap ülkeleri ile Tahran arasında daha fazla ilişki kurulmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Suriye’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonlarını’ desteklediğini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Esad, Türk askerleri çekilmeden Erdoğan’la görüşmeyecek" Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:34