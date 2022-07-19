Samanyolu Haber /Dünya / Esed Türkiye sınırına otobüslerle asker gönderiyor /19 Temmuz 2022 17:06

Esed Türkiye sınırına otobüslerle asker gönderiyor

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri operasyon uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul ederken, Esad'ın cepheye otobüslerle asker gönderdiği öne sürüldü.

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Türkiye’nin Suriye’ye olası bir askeri operasyon düzenlenme ihtimali ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken bölgede de hareketlilik sürüyor…

Londra merkezli Orta Doğu üzerine Arapça ve İngilizce yayın yapan Asharq Al-Awsat isimli medya kuruluşu, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Gazete, omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgedeki varlığını artırmaya başladığını ve olası bir saldırıya karşı hazırlık yapmaya başladığını aktardı.

250 ASKER OTOBÜSLE GİTMİŞ
Gazete, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne dayandırdığı iddianın detaylarını da paylaştı. İddiaya göre terör örgütü, askerleri Halep’in doğusundaki Menbiç’te yoğunlaştırdı. Suriye Demokratik Güçleri’nin yanı sıra bölgeye çok sayıda Rus ve Suriyeli askerin de gittiği öğrenildi. Gazete, “Şam rejimine ait güçler ve Rus güçleri birkaç otobüsle Pazartesi günü cepheye gönderildi” yorumunu yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin Ayn İsa ile M4 otoyolu arasında konuşlandırıldığı belirtildi. Otobüslerle taşınan asker sayısının 250 olduğu kaydedilirken, 5 tank ve ağır silahların da bölgeye gönderildiği aktarıldı.

Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin de Menbiç’te konumlandığı belirtildi.
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