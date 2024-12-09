Samanyolu Haber /Dünya / Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı /09 Aralık 2024 00:51

Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı

Rus haber ajansı TASS, Suriye'nin devrik lideri Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığını ve Rusya'nın sığınma teklif ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'ı terk eden devrik lider Beşşar Esad ve ailesini taşıdığı iddia edilen uçağın Moskova'ya indiği öğrenildi.

Rus haber ajansı TASS, Beşşar Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığını bildirdi. Rusya tarafından Esad ve ailesine sığınma hakkı tanındığı öğrenildi.

Esed ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

Böylece devrik lider Esad, resmi olarak sığınmacı statüsüne düşmüş oldu.

Esad'ın içinde bulunduğu iddia edilen uçağın 'olağandışı hareketler' gösterdikten sonra haritadan kaybolmuştu.

'MUHALEFETLE TEMAS HALİNDE'

Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.

27 KASIM'DAN SONRA SURİYE...

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.
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