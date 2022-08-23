'Esad ve Erdoğan görüşecek' iddiasını yalanladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’da yarı resmi bir haber ajansının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın Özbekistan’da görüşeceği haberlerini yalanladı. Çavuşoğlu, Özbekistan’daki toplantıya Esad’ın davet edilmediğini kaydetti.







İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Özbekistan’ın başkenti Semerkand’da 15-16 Eylül’de yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ve Esad’ın, üçlü görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Özbekistan’da bir araya geleceğine yönelik iddiaları yalanlayan Çavuşoğlu, “Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil” dedi.





Gazete Duvar’da yer alan habere göre Şam ile Ankara arasında diyalog gündemine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Rejim siyasi sürece tam olarak inanmadı ancak rejimin de görmesi lazım savaşarak ülke bölünecek. Bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet anayasa ile ilgili olgun tavır sergiliyor ancak rejimden kaynaklı bir direniş var. Suriye’nin istikrarı ve barışının tam olarak tesis edilmeli. Astana formatında bir masasının etrafındayız. Temaslarımız oluyor. Biz her zaman muhalefetin her zaman destekçisi olduk. Güvene dayalı bir ilişkimiz var. Diyalog için şart olmaz. Ancak bu görüşmelerin şartı ne? Bizim güvenliğimiz önemli, Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli, insanların ülkelerine dönmeleri önemli. Barış olursa ülkenin yeniden inşası önemli. Diyalog için bir şartımız değil ama görüşmelerin amacı ve hedefi önemli. Bizim politikamız hep sonuç odaklıdır.”





Program İsrail ile normalleşeme adımlarına da değinen Çavuşoğlu, “Şu an bir kararname hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte geri dönecek büyükelçiler var, atanacak büyükelçiler var. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Şu anda taslak çalışmamız bitmek üzere. Elimizde isimler var.” diye konuştu.