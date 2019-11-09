Esad'dan Erdoğan açıklaması

Rusya’nın Russia Today televizyonuna konuşan Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kapıları açarız” diyerek tehdit ettiği Avrupa’nın endişe etmesi gereken konunun “ittifak kurduğu binlerce cihat yanlısı olması” gerektiğini ifade etti.







Esad, “Çoğunluğu ılımlı olmak üzere birkaç (sığınmacı) milyondan korkarken, aynı anda Suriye’deki teröristleri doğrudan destekleyip bu grupların ülkenize gelmesinden nasıl endişe etmiyorsunuz?” diye sordu.





Sığınmacıların çoğunluğunun büyük bir tehdit oluşturmadığını, bunun aksine “cihat yanlılarının” kendi patronlarına sırtlarını dönebileceklerini belirten Esad, “Suriyelileri ve diğer sığınmacıları Avrupa’ya göndermenin tehlikeli olacağını varsayalım, fakat Avrupa için en tehlikeli olacak şey Suriye’deki teröristleri desteklemektir” ifadelerini kullandı.





Esad, Avrupa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “hoşlanmadığını” fakat yine de Erdoğan’ın kararlarını dinlemek zorunda olduğunu söyledi. Esad, “Erdoğan ve Avrupa Birliği arasındaki ilişki iki yönlü, ondan hoşlanmıyorlar fakat ona ihtiyaç duyuyorlar” diye konuştu.