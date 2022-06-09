Samanyolu Haber /Gündem / Esad'dan Erdoğan'a 'operasyon' mesajı: Direneceğiz! /09 Haziran 2022 16:06

Esad'dan Erdoğan'a 'operasyon' mesajı: Direneceğiz!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad; Türkiye'nin, topraklarına yönelik herhangi bir operasyon yapması halinde 'direneceklerini' açıkladı.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Russia Today (RT) kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esad, "Ülkesinin topraklarına yönelik herhangi bir operasyona karşı devlet ve halk düzeyinde direneceklerini" kaydetti.

Esad, Rusya'nın, NATO'nun genişlemesi meselesiyle ilişkilendirilemeyecek bir saldırıya maruz kaldığını, bunun Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan bir saldırı olduğunu savundu.

Esad, Rusya'nın, Suriye'nin bir müttefiki olduğunu belirterek, “Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de Rusya'ya yönelik saldırılar vardı. Saldırılar şimdi de devam ediyor. Rusya'nın buradaki rolü, uluslararası dengeler açısından çok önemlidir” diye konuştu.

Esad, “Bugün Rusya'nın gücü, uluslararası dengenin yeniden kurulmasını gerektiriyor. Rusya, kendisine yönelik savaşı kazanırsa ya da dünya sahnesindeki siyasi konumunu daha da güçlendirirse, bir müttefik olarak bu bizim yararımıza olacaktır” dedi.

'TÜRK OPERASYONUNA KARŞI DİRENECEĞİZ'
Esad, Türkiye'nin, Suriye topraklarında icra edeceği operasyonlara karşı da direneceklerini söyledi.

Esad, “Operasyon olursa ilk aşamada halk direnişi olacaktır. Elbette halk, Suriye ordusunun mevzilendiği yerlerde ve Suriye'deki tüm bölgelere konuşlandırılmıyor. Askeri koşullar doğrudan çatışmaya olanak sağladığında bunu yapacağız” diye konuştu.

'KABİLİYETLERİMİZİN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE DURUM AYNI OLACAK'
Esad, Türkiye'nin, Şubat 2020'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye ordusunun "bazı Türk hedeflerini vurduğunu" öne sürdü.

Esad, “İki buçuk yıl önce Suriye ve Türk ordusu arasında bir çatışma yaşandı. Suriye ordusu, Suriye topraklarına giren bazı Türk hedeflerini imha etmeyi başardı. Askeri kabiliyetlerin izin verdiği ölçüde durum aynı olacak. Ayrıca, halk direnişi başlayacak” dedi.
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