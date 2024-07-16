Samanyolu Haber /Dünya / Esad'dan görüşme şartı: Türk askerinin Suriye'den çekilmesi... /16 Temmuz 2024 11:26

Esad'dan görüşme şartı: Türk askerinin Suriye'den çekilmesi...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebileceğini belirtirken, görüşmenin gündeminde Suriye'deki Türk askeri varlığının olması gerektiğini söyledi.

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Euronews'te yer alan habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini ama gündemde Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.

Şam yönetiminin sosyal medyada paylaştığı bir videoda gazetecilerin sorularını cevaplayan Esad, bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin "içeriğine" bağlı olduğunu belirtti.

Erdoğan, Haziran sonu yaptığı bir açıklamada, Esad ile "ailecek" görüşebileceklerini söylemişti.

Erdoğan, "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok," ifadelerini kullandı.

Türkiye, Esad'ı iktidardan uzaklaştırmaya çalışan silahlı muhalif savaşçıların yıllardır başlıca destekçilerinden biriydi ve 2016'dan bu yana kuzey Suriye'de üç büyük askeri operasyon gerçekleştirdi. Kuzey Suriye'nin bazı kısımları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolü altında.

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad, son birkaç yılda müttefiklerinin yardımıyla bölgenin çoğunu geri almayı ve savaşın gidişatını kendi lehine çevirmeyi başardı.

Türkiye destekli muhalif güçler artık sadece Suriye'nin İdlib bölgesini yönetiyor.
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