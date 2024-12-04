Samanyolu Haber /Dünya / Esad'a bağlı birlikleri karşı saldırıya geçti /04 Aralık 2024 12:52

Esad'a bağlı birlikleri karşı saldırıya geçti

Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin öncülüğündeki silahlı grupların Halep'i ele geçirmesinin ardından bölgeye yayılan çatışmalar şiddetli şekilde sürüyor. Suriye Ordusu, Hama'yı ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi durdurmak amacıyla 'karşı saldırı' başlattı.

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Suriye'de cihatçı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Suriye Ordusu’nun kontrolündeki Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Hama'nın kuzeyindeki kırsal kesimlerde yoğun çatışmalar yaşandı. Muhalifler altı yerleşimde daha hakimiyet sağladı.

Suriye ve Rusya hava kuvvetleri bölgeye onlarca hava saldırısı düzenlendi.

SURİYE ORDUSU KARŞI SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyurdu. Bunun için Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği ifade edildi.

Çatışma hattının Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer aldığı açıklandı.

İRAN'DAN "ŞAM İSTERSE ASKER GÖNDERİRİZ" AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına yaptığı açıklamada Tahran'ın Şam'ın talebi halinde Suriye'ye asker göndermeyi düşüneceğini söyledi.

Arakçi, Suriye krizini görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığı da belirtti ancak ziyaret için kesin bir tarih belirtmedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ilçesini işgali sırasında yerinden ettiği siviller, Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütünden kurtarılan ilçelerine dönüyor.

Operasyon kapsamında Tel Rıfat sahasını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran SMO, ilçe merkezindeki tünel ve tuzaklamalara karşı tedbirler alarak, sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

İlçe merkezinin dün PKK/YPG'den kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlılar ilçeye dönmeye başladı.

ESAD'A BAĞLI BİRLİKLER KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Esad rejimi Hama'da ilerleyen silahlı gruplara 'karşı saldırı' başlattı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Hafta sonu boyunca artan yoğun çatışmalarda ölü sayısı 412'ye yükseldi. Son verilere göre bu ölümlerin 61'i sivillerden, 137'si Suriye ordusundan, 214'ü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) üyelerinden oluşuyor. AFP sadece Pazar günü 17 sivilin öldüğünü bildirdi.
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