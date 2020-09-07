Esad'dan Suriye ekonomisine destek çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Pazar günü Şam'a gelen ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un başkanlığındaki heyete katılan Lavrov, pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.







Lavrov görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin ekonomisini düzeltmek için uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.





Ticari ilişkilere vurgu





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un katıldığı görüşmenin ardından devlet televizyonlarında yer alan açıklamalara göre Esad, Şam hükümetinin ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya ile ticari bağlarını güçlendirmek istediğini kaydetti.





Açıklamalarda söz konusu ticari ilişkilerin Suriye'nin halihazırda zor durumdaki ekonomisinin ABD'nin yeni yaptırımlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmasının hedeflendiği ifade edildi.





Esad’ın açıklamasında yönetiminin "Rusya ile yapılan anlaşmaları uygulamak ve Suriye’deki Rus yatırımlarının başarısını sağlamak konusunda kararlı" olduğunu söylediği bildirildi.





Yapılan açıklamalarda iki tarafın da ticari bağları güçlendirmeyi, enerji ve maden projelerini değerlendirmeyi planladığı bildirildi.





Libya'da diyalog çağrısı





Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca Libya'da acilen ateşkes çağrısı yaptı. Lavrov Moskova'nın durumu diyalog ile çözme taraftarı olduğunu vurguladı.





İki ülkenin başbakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile akşamüzeri bir basın toplantısı yapmayı planlıyor. Lavrov daha sonra ise Kıbrıs'a hareket edecek.





Ne olmuştu?





Esad'ın otoriter rejimine karşı düzenlenen protestoların ardından 2011'de ülkede iç savaş patlak vermişti. O tarihten bu yana 380 binden fazla kişi Suriye Savaşı'nda hayatını kaybetti, milyonlarca Suriyeli ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı.





Suriye Devlet Başkanı Esad'ın başlıca müttefiklerinden biri olan Rusya 2015 yılı sonunda Suriye Savaşı'na dahil oldu. Bu durum savaşın ilk yıllarında ayrılıkçı ve cihatçılara karşı savunma pozisyonuna geçen Esad için bir dönüm noktası oluşturdu.





Sahada Rusya ve İran Beşar Esad yönetimini, Türkiye ise silahlı muhalif grupları destekliyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez Ocak 2020'de Şam'ı ziyaret etmişti. Üç yıl önce ise ülkenin kuzeybatısındaki Hmeymim Hava Üssü'ne bir ziyaret gerçekleştirmişti.