'Esad'ın kızı Zein Esad Bodrum'da' iddiası

Zein Esad ve yanındakilerin kimliklerini gizleyerek Bodurm'da lüks araç kiraladığı belirtilirken, Türkiyeli makamların konudan haberdar olup olmadıkları ise bilinmiyor.







2008 yılında Esad ve eşi Esma Esad, hem tatil hem de siyaset için Bodrum'a gelmiş, özel bir uçakla gelen Esad çiftini o dönem Başbakan olan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan karşılamıştı.





Erdoğan, Esad ailesi ile birlikte tatil yaptığı iddialarıyla ilgili, "İkide bir çıkıyor ana muhalefetin başı yanı vesairesi, (Esad'a yönelik) 'Siz bunlara boğaz seyahati yaptırdınız, Bodrum'da tatil yaptınız' diyor. Bodrum'da tatil yapmadık sadece davet ettim" açıklaması yapmıştı.





Esad ise Erdoğan'ı yalanlamış ve Bodrum tatilini Erdoğan'ın istediğini iddia etmişti.