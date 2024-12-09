Esad'ın yeraltı hapishanesindeki kayıp mahkumlar: Görüntüleri var ama bulunamıyorlar

Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki grupların Şam’ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmesinin ardından, ülkede genel af çıkarılırken, Sednaya Hapishanesindeki mahkumlar serbest bırakıldı.





Ancak, işkenceleriyle de ünlü olduğu belirtilen Sednaya’da güvenlik kameralarında görülen ancak, halen ulaşılamayan tutukluların olduğu bildirildi. Hapishanenin ele geçirilmesiyle ortaya çıkan mahzen görüntüleri dünyada gündem oldu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre hapishanenin güvenlik kameralarında görülen ancak ulaşılamayan tutuklular için Suriye Sivil Savunması (Beyaz Miğferler) olarak da bilinen örgütün saatlerdir hapishane içinde mahzenlerde tutulan tutukluları aradığı bildirildi.





Beyaz Miğferler isimli grubun Telegram hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin "hapishanenin içinde birkaç alanı açtığını" ancak "henüz hiçbir şey bulamadığı” kaydedildi. Ekibin arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.