Samanyolu Haber /Gündem / Esad'la kuzeni Mahluf arasındaki kriz büyüyor /19 Mayıs 2020 12:05

Esad'la kuzeni Mahluf arasındaki kriz büyüyor

Şam rejimi ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kuzeni Rami Mahluf arasındaki vergi krizi büyüyor. Şam, Mahluf'u "dolandırıcılık kampanyası" yürütmekle suçladı.

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Şam yönetimi, Suriye'nin en zengin iş adamlarından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'la yaşanan vergi krizinde baskıyı artıyor. Suriye İletişim Bakanlığı, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada Mahluf'u "dolandırıcılık kampanyası" yürütmekle suçladı.

Mahluf'un yürüttüğü kampanyanın devlet hazinesinin taleplerini yerine getirmeme amacı taşıdığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, Mahluf'un devlete vergilerini ödemediğine işaret edildi.

Suriye'deki telekomünikasyon şirketi Syriatel'in sahibi Mahluf, Esad'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Ancak Esad'la bir süredir anlaşmazlık içinde olan Mahluf, vergilerini ödemediği gerekçesiyle Şam yönetimiyle kriz yaşıyor. Mahluf'un Syriatel için talep edilen vergileri yüksek bulduğu için ödemekten kaçındığı belirtiliyor.

Mahluf'un açıklamalarına göre Suriye Maliye Bakanlığı, Syriatel'den 130 milyar Suriye Poundu talep ediyor.

Şirkete baskın düzenlendi

Şam'la Mahluf arasında yaşanan gerginlik geçtiğimiz haftalarda Mahluf'un Facebook hesabından yayınladığı üç video ile kamuoyuna yansımıştı. Mahluf, bu paylaşımlarında doğrudan Esad'ı hedef almış ve Esad'ın Syriatel'i batırmakla tehdit ettiğini söylemişti.

Bu açıklamaların ardından da güvenlik güçleri şirkete baskın düzenlemiş ve bazı şirket çalışanları gözaltına alınmıştı.

ABD ve AB'nin yaptırım listesinde

Suriye'de giderek yaygınlaşan yolsuzluğun sembolü olarak görülen Mahluf, Suriye hükümetini desteklediği gerekçesiyle Aerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde yer alıyor. Mahluf'un son zamanlarla kamuoyuna açıklamalar yapması ise Suriye yönetimindeki elitler arasında yaşanan derin çatlağın bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Mahluf ve Şam arasındaki anlaşmazlığın arka planında Rusya olduğu şeklinde iddialar da var. Bu iddialara göre Rusya, Şam'dan kendisine ödemesi gereken paraları talep ettiği için Şam rejimi de Mahluf'tan yüksek miktarda vergi ödemesini istiyor.

BM'den Rusya ve ABD'ye diyalog çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen oturumda Suriye krizi ele alındı. Oturumda konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, krizin çözümü için ABD ve Rusya'ya diyalog çağrısında bulundu. "Rus-Amerikan diyaloğunun Suriye'de kilit rol oynayacağına inandığını" söyleyen Pedersen, Suriye'deki taraflardan da BM'nin yürüttüğü siyasi çözüm sürecine destek olmalarını istedi.
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