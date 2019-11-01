Esad'tan sonra benzer bir Bağdadi açıklaması da Rusya'dan...

Rusya Dış İstihbarat Servisi Şefi Narışkin, IŞİD lideri Bağdadi’nin ölümüne ilişkin ellerinde bir kanıt olmadığını söyledi.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dış İstihbarat Servisi Şefi Sergey Narışkin, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin ABD’nin düzenlediği baskında öldüğü sonucuna ulaşmak için ellerinde kanıt bulunmadığını söyledi.





Rus resmi haber ajansı TASS’a konuşan Narışkin “Elimizde yüzde yüz kesinlikte konuşmamıza olanak sağlayacak bir genetik materyal bulunmuyor” dedi.





ABD Başkanı Trump, 27 Ekim’de yaptığı açıklamada Bağdadi’nin İdlib’de ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldüğünü söylemişti. Trump yardımları için Rusya, Irak, Suriye ve Türkiye’ye teşekkür etmişti.





Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün verdiği röportajda ABD ile Trump’ın teşekkür etmesine yol açacak bir temasları olmadığını belirtmiş ve sözkonusu operasyonun gerçekte olup olmadığına ilişkin de kuşkularını paylaşmıştı.





Rusya Savunma Bakanlığı da Bağdadi’nin ölümüne ilişkin güvenilir bilgiye sahip olmadıklarını açıklamıştı.





Öte yandan IŞİD kendi medyası aracılığıyla yayımladığı mesajda Bağdadi’nin ölümünü doğrulayarak yeni liderini ilan etmişti.