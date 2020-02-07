Samanyolu Haber /Dünya / Escobar'ın 300 kişi öldüren tetikçisi öldü /07 Şubat 2020 16:44

Escobar'ın 300 kişi öldüren tetikçisi öldü

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi olan Jhon Jairo Velasquez 58 yaşında hayatını kaybetti.

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"Temel Reis" lakaplı uyuşturucu çetesi üyesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü'nde mide kanseri tedavisi görüyordu.

31 Aralık tarihinde bulunduğu cezaevinden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Velasquez'in 6 Şubat tarihinde öldüğü açıklandı. İşlediği cinayetler yüzünden 23 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2014 Ağustos'ta serbest bırakılan Velasquez, işlediği gasp suçu sebebiyle 2018 Mayıs'ında yeniden hapse girmişti.

Yaklaşık 30 sene boyunca uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve Pablo Escobar kadar büyük bir servet edinen Velasquez, bugüne kadar 300 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Velasquez'in, Kolombiya Devlet Başkanı adayı Gustavo Petro ve taraftarlarını tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştı.

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