Esed-Erdoğan görüşmesi için yeni koşul

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecinde Şam yönetiminden 'toprak bütünlüğü' ve 'işgal' açıklamaları gelirken, müzakere sürecinde dikkatlerin M4 karayolunun yeniden açılmasına çevrildiği belirtildi. 'M4' adıyla bilinen Halep-Lazkiye uluslararası karayolunun yeniden açılması için Lazkiye'nin Kasab bölgesinde, 'gizli' görüşmeler yapıldığı iddia edildi.





Suudi gazetesi Şarkul Avsat, Ankara ve Şam arasında güvenlik düzeyinde görüşmelerin gerçekleştirildiğini aktardı. Toplantılar kapsamında, Türkiye'nin M4 karayolunun kontrolünü devralma konusunda 'esneklik gösterdiği' ileri sürüldü.





'Çekilme için takvim belirlensin'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentyev'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile görüşmek üzere Şam'a gittiği belirtildi.





Esed'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak olası bir görüşme öncesi 'Türkiye'nin ülkenin kuzeyinden çekilmesi' talebini yinelediği, 'en azından bir takvim belirlenmesi gerektiğini' söylediği aktarıldı. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Rus diplomat Lavrentyev, Erdoğan ile Esed arasında bir görüşme için 'zemin aradıklarını' duyurmuştu.





"Şam, Esed ve Erdoğan'ı bir araya getirmeden önce bir tür 'sembolik başarı' talep ediyor" ifadelerinin yer aldığı haberde, Ankara'nın Suriye topraklarından çekilme talebini reddettiği aktarıldı. Buna göre Ankara, 'Türkiye'nin Suriye'den hiçbir koşulda, hatta Amerikalılar çekilse bile çekilmeyeceği' mesajını verdi.





Fidan ile McGurk arasında 'gizli' görüşme

Öte yandan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da bir Körfez ülkesinde Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Brett McGurk ile görüştüğü ileri sürüldü. Fidan ile Brett McGurk'ün gündeminde, Türkiye'nin talepleri ile operasyon ihtimali ve IŞİD'le mücadelenin yer aldığı belirtildi.





Fidan-McGurk görüşmesinin ardından ise, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger'ın Ankara ve Kamışlı'ya bir dizi gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Habere göre, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı iç güvenlik güçlerinin (Asayiş) sınırın 30 kilometre güneyine çekilmesi ve Suriyeli mültecilerin bu bölgelere geri dönüşü, Granger’in başlıca gündem maddelerini oluşturdu.