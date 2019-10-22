Esed İdlib'te ortaya çıktı: Hırsız Tayyip Erdoğan topraklarımızı çalıyor

Şam yönetiminin savaş esnasında kaybettiği tüm bölgeleri geri alacağı vaatlerinde bulunan Esed, “Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor.” ifadelerini kullandı.







Suriye’de 8 yıldır devam eden savaşta İdlib’in geri alınması Esed yönetimi için hayati önem taşıyor. Nitekim Esed İdlib ile ilgili şöyle konuştu:





“Daha önce ve şimdi de söylediğimiz gibi, İdlib savaşı Suriye’deki terörizm ve kaosun sonlanması için mücadelemizin özünü oluşturuyor.”





Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde genişlemeci politika izlemekle suçlayan Esed, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'nin petrol ve buğdayını çaldı, şimdi de Suriye topraklarının bir kısmını oradaki doğal zenginliklerle birlikte çalmak istiyor" dedi.

