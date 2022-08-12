Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı! /12 Ağustos 2022 09:37

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Suriye’de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde halk sokağa döküldü: Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Esad ve muhalif grupları barıştıracağız” açıklamasından sonra Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki birçok kentte Türkiye karşıtı protestolar düzenlendi. Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye aleyhine slogan atan grup, ÖSO bayraklarının yanındaki Türk bayrakları yaktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye açıklamaları ülkede muhalifler tarafından tepkiyle karşılandı. Çavuşoğlu’nun açıklamasının ardından ÖSO kontrolündeki kentlerde sokağa dökülen halk Türkiye’yi protesto etti. Türkiye aleyhine slogan atan protestocular Azez ve Cerablus’ta Türk bayrağının yakıldığı görüntüler ortaya çıktı.
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Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

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