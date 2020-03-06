Samanyolu Haber /Politika / Esed ile görüşüldüğünü Erdoğan itiraf etti /06 Mart 2020 12:52

Esed ile görüşüldüğünü Erdoğan itiraf etti

Rusya'nı destek verdiği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetler İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırıları dün Moskova'da imzalanan ateşkese kadar devam etti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed'i nasıl muhatap aldığı açık unutulan mikrofondan vasıtasıyla bütün dünya haberdar oldu.

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib şehrinde 36 askerin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayağına gitimişti. Dün Moskova'da yapılan İdlib zirvesinde kameralara ilginç bir konuşma aksetti.

İki liderin İdlib’de ateşkes imzalandığını açıklamasının akabinde Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla bir soru yöneltti.

"ESED İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?"

Bu esnada açık olan mikrofona yansıyan konuşmada Erdoğan, Çavuşoğlu aracılığı ile Lavrov'a "Şu anda (Beşar) Esed ile konuşuldu değil mi?" diye sordu.

Erdoğan’ın canlı yayının devam ettiği sırada sorduğu soruya Lavrov, "Süreç devam ediyor." şeklinde cevap verdi. 

Erdoğan'ın elini bakan Çavuşoğlu'na uzatması da dikkatten kaçmadı.
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