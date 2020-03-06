Esed ile görüşüldüğünü Erdoğan itiraf etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib şehrinde 36 askerin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayağına gitimişti. Dün Moskova'da yapılan İdlib zirvesinde kameralara ilginç bir konuşma aksetti.





İki liderin İdlib’de ateşkes imzalandığını açıklamasının akabinde Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla bir soru yöneltti.





"ESED İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?"





Bu esnada açık olan mikrofona yansıyan konuşmada Erdoğan, Çavuşoğlu aracılığı ile Lavrov'a "Şu anda (Beşar) Esed ile konuşuldu değil mi?" diye sordu.





Erdoğan’ın canlı yayının devam ettiği sırada sorduğu soruya Lavrov, "Süreç devam ediyor." şeklinde cevap verdi.





Erdoğan'ın elini bakan Çavuşoğlu'na uzatması da dikkatten kaçmadı.