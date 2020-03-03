Esed rejimine ait 2 savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür."

36 HANEYE ATEŞ DÜŞTÜ

27 Şubat'ta Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin İdlib yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna yönelik hava saldırısında 36 asker şehti olmuş, 50'ye yakın asker yaralanmıştı.

Savunma Bakanlığı saldırıdan sonra rejime ait iki savaş uçağının F-16'lar tarafından düşürüldüğünü kaydetmişti.

L-39 SAVAŞ UÇAĞI





L-39 yani Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nde Aero Vodochody tarafından yüksek performanslı eğitim uçağı olarak üretildi.





1971’de hizmete girmesiyle birlikte L-29 Delfin'in yerini aldı. "İlk ikinci nesil jet eğitim uçağı" ve "ilk çok güçlü turbofan projesi" olarak nitelendiriliyor.





Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. 30 ülkenin hava kuvvetlerinde 2 bin 800 L-39 tipi uçak bulunduğu belirtiliyor.





L-139 Alca bu uçaktan geliştirilmişti. Temel ve gelişmiş eğitim uçağı Albatros hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyetine sahip.



