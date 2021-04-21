Samanyolu Haber /Gündem / Esed, Suriye devlet başkanlığına aday oldu /21 Nisan 2021 14:29

Esed, Suriye devlet başkanlığına aday oldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 26 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu.

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Suriye Parlamentosu Başkanı Hammude el Sabbağ, yaptığu açıklamada, şu anki Devlet Başkanı Beşar Esed'ın gelecek ay düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Sabbağ, Esed'la birlikte iki başvuru daha aldıklarını, toplamda 6 kişinin adaylığını koyduğunu belirtti.

Anayasada belirtilen şartları sağlayan herkesin adaylık başvurusunda bulunabiliyor ancak adaylığın kesinleşmesi için parlamentonun en az 35 milletvekilinden destek oyu alınması gerekiyor.

Suriye parlamentosu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Geçen pazartesi günü başlayan adaylık başvuruları, 10 gün boyunca devam edecek
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