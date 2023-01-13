Samanyolu Haber /Dünya / Esed, Türkiye’yle görüşme şartlarını sıraladı /13 Ocak 2023 21:01

Esed, Türkiye’yle görüşme şartlarını sıraladı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed, müzakerelerin Türkiye’nin ‘işgal’ ve ‘terörizme desteği’nin sonlandırılması temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

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Esed’ın Rusya’nın Suriye özel temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile Şam’da görüştükten sonraki açıklamaları, Suriye devlet medyasında yer aldı.

Böylece Suriye cumhurbaşkanı, Rusya’nın aracılığıyla Şam ile Ankara arasında yürütülen müzakerelere dair ilk kez konuşmuş oldu.

Esed, ‘Suriye’nin arzuladığı somut sonuçlar için müzakerelerin Suriye ve Rusya tarafından önceden eşgüdümlenmesi gerektiğini’ söyledi.

Erdoğan’la Esed görüşebilir

Rusya, Şam ile Ankara arasındaki ilişkinin düzelmesini desteklerken, geçen ay iki devletin savunma bakanlarının toplantısına ev sahipliği yaptı. Bu süreçte dışişleri bakanları ve hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Esed’ın bir araya gelmesi hedefleniyor.


Esed’ın talepleri
Müzakerelere dair bilgi sahibi bir kaynağın Reuters ajansına aktardığına göre Şam yönetimi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki birliklerini çekmesini ve başlıca üç muhalif gruba desteğini sonlandırmasını istiyor.

Kaynak, dışişleri bakanları seviyesindeki görüşmeden önce Şam’ın bu taleplere yönelik ilerlemeyi takip komiteleriyle izlemekte ısrarlı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün dışişleri bakanları düzeyinde üçlü toplantıyla ilgili tarihin netleşmediğini ve şubat başında bir görüşme olabileceğini söylemişti.


Dışişleri bakanlarının toplantısı, 2011’de Suriye savaşının başlangıcından beri Suriye ile Türkiye arasında en üst düzeydeki görüşme olacak.
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