Yandaş gazete yazdı: Esed'den Erdoğan’a 5 şart

AKP lideri Erdoğan’ın 11 yıl önce başlayan Suriye iç savaşında sürdürdüğü Esed karşıtı politikadan geri adım atması üzerine Şam yönetimi yeni şartlar öne sürdü.







Erdoğan’ın Suriye lideri Beşar Esed ile telefonda görüşeceği iddia edilirken, iktidar yanlısı Türkiye gazetesi Esed’in Erdoğan’dan 5 talebi olduğunu yazdı.





Yılmaz Bilgen imzasıyla yayımlanan haberde, Şam yönetiminin öne sürdüğü iddia edilen şartlar şöyle:





ESAD, İDLİB’İ GERİ İSTİYOR

1- İdlib’e Suriye yönetiminin kontrolünün geri dönmesi;





2- Reyhanlı-Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kesep Gümrüğü’nün de Şam yönetimine devredilmesi;





3- Cilvegözü-Şam arasında ticari koridor;





4- Suriye’nin doğusundaki Deir el-Zor-Haseke ile Halep-Lazkiye hattında M4 adıyla bilinen stratejik ulaşım koridorunda (M4) Şam’ın tam kontrolü,





5- Avrupa ve ABD’nin Esad yönetimini destekleyen bürokrat, işadamı ve şirketlere dönük yaptırımları konusunda Türkiye’nin destek vermesi.





MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ İSTİYOR

Öte yandan haberde, Türkiye’nin bu taleplere karşılık “PKK/YPG bölgelerinin tamamen temizlenmesini” istediği, bunun yanı sıra “muhalefet ile Şam arasında siyasi, askeri entegrasyon süreçlerinin sağlıklı bir biçimde tamamlanması” ile birlikte mültecilerin güvenli dönüşü ve yerleşim sonrası uygulamaları görmek istiyor.





‘HUMUS, ŞAM, HALEP PİLOT BÖLGE OLSUN’

Haberde, Ankara’nın “ilk aşamada Humus, Şam ve Halep’in güvenli ve onurlu dönüşler için pilot bölge olmasını ve daha sonra bu çerçevenin genişletilmesini” talep ettiği öne sürüldü.