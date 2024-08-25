Samanyolu Haber /Dünya / Esed'den Erdoğan'a: İlk adım kibir değil, güvenilecek bir referansa ihtiyaç var! /25 Ağustos 2024 18:34

Esed'den Erdoğan'a: İlk adım kibir değil, güvenilecek bir referansa ihtiyaç var!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. İlk uzlaşma başlığının nezaket değil açık sözlülük olduğuna dikkat çeken Esad, "Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için güvenilecek bir referansa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Türkiye ile Suriye arasındaki ‘normalleşme’ sürecine ilişkin karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanlığı’nın resmi X hesabına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Suriye Meclisi’nde 'normalleşme' çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İLK ADIM HASAR TESPİTİDİR'

İlk uzlaşma başlığının nezaket değil açık sözlülük olduğunu kaydeden Esad, "İlk adım kibir değil, hata tespitidir. Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için güvenilecek bir referansa ihtiyacı var. Bir referansın olmayışı önceki toplantılarda sonuca ulaşılamamasının nedenlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen ay Esad’a iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir.”

Esad ise çağrılara olumlu baktıklarını ama normalleşme için "Türkiye’nin ‘teröre desteği durdursun ve Suriye'den kuvvetlerini çeksin" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esed'den Erdoğan'a: İlk adım kibir değil, güvenilecek... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:15