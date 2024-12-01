Samanyolu Haber /Dünya / Esed'den olaylar sonrası ilk açıklama! /01 Aralık 2024 11:40

Esed'den olaylar sonrası ilk açıklama!

Suriye lideri Beşşar Esad, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiklerini ve müttefiklerinin yardımıyla düşmanlarını yok edebilecek güçte olduklarını söyledi.

SHABER3.COM

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Başkan Esad görüşmede Suriye’nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm düşmanlara ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Halep’i ele geçiren muhaliflerin Hama’ya yöneldiği belirtildi.
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