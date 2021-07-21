Eşel mobil faturası taşınamaz hale geldi: 18 milyar lira

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Kurucu Başkanı Fesih Aktaş, sendikanın hafta sonu yapılan 2. olağan genel kurulunda sektörün geleceğine dair açıklamalarda bulundu.







Sözcü gazetesinin haberine göre Fesih Aktaş, tekrar başkan seçildiği genel kurulda Eşel Mobil Sistemi'nin LPG'de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam ettiğini ancak bu desteğin sürdürülebilmesi için zaruri bir ÖTV artırımına gidilebileceğini belirtti.





Dünya petrol ve akaryakıt piyasalarında 2020 yılı mart nisan aylarındaki sert düşüşler sonrası 2021 yılının ilk aylarından itibaren başlayan yükseliş hareketinin sekiz ayda yükseliş trendine girdiğini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:





"Petrol ve uluslararası ürün fiyatları son 15 yılın zirve rakamlarına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın da akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale geldi. Bu yansımamın minimize edilmesi için devletçe getirilen koruma kalkanı olan Eşel Mobil Sistemi, LPG de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Bu kalkanın devlete 2021 yılı maliyeti yaklaşık 18 milyar TL’ye dayanmıştır.

Hali hazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır. Bu desteğin sürdürülebilmesi için 18 Mayıs 2021 de olduğu gibi bir defa daha zaruri bir ÖTV artırımına gidilebilir."