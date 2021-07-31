Samanyolu Haber /Ekonomi / Eşel mobil sistemi çöktü, akaryakıta fahiş zam bekleniyor /31 Temmuz 2021 11:45

Eşel mobil sistemi çöktü, akaryakıta fahiş zam bekleniyor

CHP’li Ahmet Akın, “Hükümet, bütçe hedefine ulaşmak için 2. yarıda 55 milyar lira toplamak zorunda olduğu ÖTV’ye zam yapacak” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, akaryakıttaki fiyat artışının belli oranlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanmasına yönelik 2018 yılından bu yana uygulanan eşel mobil sisteminin çöktüğünü savundu. Akın, “İktidar, bütçe hedefine ulaşmak için yılın ikinci yarısında, ilk yarıda topladığı 20 milyar lira tutarındaki ÖTV gelirinin neredeyse 3 katı olan 55 milyar lira toplamak zorunda. Bu durum fahiş oranda yeni ÖTV zammının habercisi. Son 3 yılda porsiyonlar küçülürken, büyüyen tek şey zamlar oldu” dedi.

“Akaryakıttan alınan ÖTV'ye 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan zammın üzerinden henüz 2 ay gibi bir kısa süre geçmesine karşın uygulanan mevcut sistem nedeniyle yeni zam ihtiyacı gündeme geldi” diyen Akın şunları söyledi:

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

“Türk Lirası'ndaki değer kaybı akaryakıtta fiyat artışlarını tetikledi. İktidarın eşel mobil uygulamasıyla fiyat artışlarını pompa fiyatlarına yansıtmamak için ÖTV'yi kullanması mevcut şartlarda sürdürülebilir değil. Pompa fiyatlarına yansıtmamak için kullandıkları ÖTV'ye 20 Mayıs'ta yapılan zam 2 ayda yine bitti. İktidar ya bu sistemden vazgeçecek ya da ÖTV'ye yeni bir zam yapacak. 1 litre benzinden alınması gereken ÖTV 2 lira 52 kuruş yerine 67 kuruş oldu. 1 litre LPG'den alınması gereken ÖTV 1 lira olması gerekirken eşel mobil dolayısıyla tutar sıfırlandı.”

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